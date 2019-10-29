Зеленский сравнил Украину с Apple

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Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в... Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в...
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в...
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну с компанией Apple, начавшей свой путь в гараже, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию с инвестиционного форума в Мариуполе.

Зеленский выступил с речью, в которой заявил, что Украина в настоящее время находится в сложном положении. Однако относительно будущего страны президент настроен оптимистично.

«Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже… Мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход», — высказал свою позицию глава Украины.

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