Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прилетел рано утром с рабочим визитом в Японию. Об этом говорится в аккаунте Офиса лидера в Twitter.

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Отмечается, что Зеленского в поездке сопровождает его жена. Они вместе вышли из самолета, держась за руки.

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