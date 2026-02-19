Размер шрифта
СМИ сообщили о тысячах заключенных игиловцев, сбежавших из лагеря в Сирии

FT: более 20 тысяч заключенных игиловцев сбежали из лагеря Аль-Хол в Сирии
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Более 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря Аль-Хол для сторонников ИГИЛ на северо-востоке Сирии после того, как этот регион перешел под контроль сирийского правительства. Об этом сообщает американское издание Financial Times (FT).

«За последний месяц на фоне того, как курдские силы, которые контролировали близлежащие районы, были вытеснены силами безопасности сирийского правительства, почти все 24 тысячи заключенных незаметно исчезли», — говорится в материале.

По информации журналистов, тысячи заключенных смогли сбежать из-за отверстий в заборе и уже разбрелись по стране, причем некоторые из них смогли нелегально добраться до Ирака и Турции. Как пишет FT, в лагере осталось лишь около 2 тыс. заключенных — граждан Ирака и Сирии.

В 2024 году в Сирии сменилась официальная власть. 8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Политик покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

В январе 2026 года президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня и интеграции между правительством и Сирийскими демократическими силами. В феврале армия страны заняла несколько американских военных баз.

Ранее США начали вывод войск из Сирии.
 
