Лукашенко высказался о близости России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о важности Москвы и Минска друг для друга, сообщает РИА «Новости».

Он сказал, что для Белорусии Россия — это больше чем, страна. Для него самого это идеология, которую из него не выбить, подчеркнул лидер.

Он также отметил, что Белоруссия работает с регионами России, добавив, что в общении с их руководителями «нет никакой конспирологии», и это не должно настораживать СМИ.

«Наши отношения с российскими регионами сохранили отношения между Беларусью и Россией», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в периоды осложнения взаимоотношений, лишь благодаря регионам странам удавалось их удержать.

По его мнению, сейчас отношения Белоруссии и России находятся на приличном уровне, хотя некоторые проблемы имеются, однако они решаемы.

«Нам нельзя терять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. И более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет», — произнес Лукашенко.