Пенс посетит Турцию, несмотря на отказ Эрдогана с ним встречаться

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Вице-президент США Майк Пенс во время пресс-конференции в Варшаве, 2 сентября 2019 года Вице-президент США Майк Пенс во время пресс-конференции в Варшаве, 2 сентября 2019 года
Вице-президент США Майк Пенс во время пресс-конференции в Варшаве, 2 сентября 2019 года
Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta/Reuters

Вице-президент США Майк Пенс полетит в Турцию, несмотря на нежелание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с ним встречаться. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя Пенса Кэти Уолдман, политик отправится в Турцию в среду, 16 октября,

«Я не буду с ним разговаривать. Они (члены делегации США - ИФ) будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», — ранее заявил Эрдоган.

Помимо вице-президента, на переговоры также поедят госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, а также советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайнен.

Планируется, что О'Брайен проведет встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перед встречей американского и турецкого лидеров.

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