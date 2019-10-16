Путин и Эрдоан обсудят Сирию во время встречи

Во время приезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию будет затронута тема политического урегулирования в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

По словам министра, данный вопрос будет основным в ходе переговоров турецкого лидера с российским коллегой Владимиром Путиным.

Кроме того, стороны обсудят «задачи обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии при бескомпромиссной борьбе с остатками террористических бандформирований».

А также будет обговорено первое заседание конституционного комитета САР.

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