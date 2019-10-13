Меркель: ЕС и Британия находятся в решающей фазе по Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/833/12509833/729372-pic905-895x505-70040.jpg">

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, на каком этапе решения вопроса по Brexit находятся Евросоюз и Великобритания. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление об этом она сделала на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы находимся в решающей фазе в вопросе выхода Великобритании из Европейского союза», — сказала Меркель.

При этом она добавила, что французская и немецкая стороны еще раз согласуют свои позиции по Brexit.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Последний шанс для Британии: как остановить жесткий Brexit

— «Палец на ядерной кнопке»: Макрон покончит с Британией в ЕС

— Джонсон настоял на Brexit в конце октября