Меркель: ЕС и Британия находятся в решающей фазе по Brexit
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, на каком этапе решения вопроса по Brexit находятся Евросоюз и Великобритания. Об этом сообщает ТАСС.
Заявление об этом она сделала на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Мы находимся в решающей фазе в вопросе выхода Великобритании из Европейского союза», — сказала Меркель.
При этом она добавила, что французская и немецкая стороны еще раз согласуют свои позиции по Brexit.
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