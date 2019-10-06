Стало известно о втором доносчике на разговор Трампа и Зеленского

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Американский адвокат Марк Зайд заявил, что теперь он представляет интересы второго информатора, который пожаловался на телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что второй доносчик является представителем службы разведки. Он подтвердил некоторые утверждения, которые были зафиксированы в первом доносе.

Отмечается, что информатор был опрошен главой внутренней разведывательной службы Майклом Аткинсоном. Осведомитель также помещен под защиту.

Как утверждает СМИ, наличие второго доносчика на Трампа может подорвать утверждение американского лидера о том, что первый донос содержит неверную информацию.

Ранее сообщалось, что доносчик на Трампа заявил о встречах адвоката президента Рудольфа Джулиани с окружением Зеленского.