Трамп назвал запуск процедуры его импичмента переворотом

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Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер отметил, что каждый день получает все больше информации по данному вопросу.

Глава США в связи с этим заявил, что все происходящее является не импичментом, а переворотом.

По мнению Трампа, его целью является отнять «власть у людей, их голоса, их свободу», а также «данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки».

Ранее Трамп потребовал арестовать демократа за искажение его разговора с Зеленским.