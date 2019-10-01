Зеленский заявил, что на него невозможно влиять

Глава Украины Владимир Зеленский сказал, что на него невозможно влиять ни на Украине, ни за ее пределами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое заявление он сделал в ходе бриффинга, отвечая на вопросы о телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом, в том числе, чувствовал ли он давление от коллеги.

По словам Зеленского, он никогда не чувствует давления.

«У меня и на Западе, и в Украине есть очень много людей, которые хотели бы влиять на меня, но я президент независимой Украины», — отметил он.

Украинский лидер добавил, что его шаги свидетельствуют о том, влиять на него невозможно.

Ранее сообщалось, что в Раде попросили Зеленского предоставить запись его разговора с Трампом. По данным разведки США, Трамп пытался надавить на коллегу из-за закрытого на Украине расследования в отношении сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена.