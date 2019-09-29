Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель

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Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.Об этом сообщает Spiegel.

Немецкие журналисты оценили такое заявление как оскорбление в адрес правительства Германии.

По мнению главы фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха, именно Меркель максимально предпринимала все, чтобы территория Украины стала очагом военного конфликта.

Посол Киева в Берлине Андрей Мельник пытается исправить ситуацию и, как отмечается, убеждает власти, что Зеленский помнит про весомое личное участие Меркель.

Ранее сообщалось, что Зеленский отчитал Меркель, которая, по его словам, не оказывает должной поддержки Украине.