Трамп потребовал найти слившего данные о его разговоре с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет знать, кто предоставил информацию автору жалобы на его телефонный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Такое заявление американский лидер сделал перед сотрудниками миссии США при ООН.

По словам Трампа, тот, кто был информатором автора жалобы был близок к шпионажу.

Как отметил американский лидер, в старые времена со шпионами и изменой обращались «немного иначе, чем сейчас».