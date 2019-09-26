В МИД России предложили перенести международные мероприятия из США

Российская сторона предложила перенести все международные мероприятия из Соединенных Штатов в другие страны после отказа в выдаче виз российской делегации. Об этой идее призвал задуматься глава МИД России Сергей Лавров, сообщает RT.

По его мнению, вероятно пришло время перенести мероприятия, в которых участвуют иностранные лидеры, на более устойчивые площадки.

Также он рассказал, что российская сторона сделала все для получения визы, но ей все равно отказали в США.

Стоит отметить, что американская сторона заявила, что российским дипломатам не выдали визы из-за технических проблем.

Ранее стало известно, что российские сенаторы не получили визы в США для участия в ГА ООН.