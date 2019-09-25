Лавров поблагодарил США за визу после скандала с российской делегацией
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Глава МИД России Сергей Лавров «поблагодарил» Вашингтон за то, что ему дали визу для участия в ассамблее ООН, передает «Интерфакс».
Лавров иронично заявил, что США любезно предоставили ему визу, в отличие от его делегации.
«Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции», — добавил он.
Российские сенаторы не получили визы в США для участия в ГА ООН.
Российская сторона назвала произошедшее возмутительной акцией.