Лавров поблагодарил США за визу после скандала с российской делегацией

Глава МИД России Сергей Лавров «поблагодарил» Вашингтон за то, что ему дали визу для участия в ассамблее ООН, передает «Интерфакс».

Лавров иронично заявил, что США любезно предоставили ему визу, в отличие от его делегации.

«Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции», — добавил он.

Российские сенаторы не получили визы в США для участия в ГА ООН.

Российская сторона назвала произошедшее возмутительной акцией.