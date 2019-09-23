Джонсон обвинил Иран в атаках на НПЗ Саудовской Аравии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Исламскую Республику Иран в нападениях на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии. Об этом сообщает AFP.

Беспилотники атаковали завод Saudi Aramco 14 сентября.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Иран стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты», — говорится в сообщении.

Иран, в свою очередь, всячески отвергает обвинения в свой адрес.

Ранее сообщалось, что Иран готовится к повторным атакам на Саудовскую Аравию.