Пушков объяснил невозможность Порошенко сесть в тюрьму

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, почему экс-президента Украины Петра Порошенко не посадят в тюрьму. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, этого не произойдет, так как бывший украинский лидер находится под охраной Запада за свои политические услуги США и другим странам.

«И (президента Украины Владимира — «Газета. Ru») Зеленского уже предупредили на сей счет. По этой же причине до сих пор не посадили (экс-президента Грузии Михаила — «Газета. Ru») Саакашвили», — добавил Пушков.

Ранее сообщалось, что Порошенко отказался садиться в тюрьму.