В Кремле назвали атаку на саудовсике НПЗ неприятной историей

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков атаку на НПЗ в Саудовской Аравии «неприятной историей», которая будет иметь негативные последствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению представителя Кремля, атака дронов на нефтяные объекты не повлияет на подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.

Песков назвал инцидент с нападением дронов на НПЗ «очень неприятной историей с негативными последствиями для энергорынков».

Он выразил надежду, что Саудовская Аравия вскоре справится с последствиями нападений.