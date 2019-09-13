В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА «Новости».
Он назвал санкции обоюдоострым оружием.
«Негативно. Это обоюдоострое оружие не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву», — сказал Песков.
Ранее Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.