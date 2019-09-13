Президент Финляндии не поддержал слова Зеленского об антироссийских санкциях

Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил против антироссийских санкций, к которым призвал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

Ниинисте напомнил, что за период антироссийских санкций экономика России не рухнула, как предполагалось.

По словам главы Финляндии, Европа смогла бы договориться с Москвой. Он привел в пример обмен задержанными и заключенными между Россией и Украиной 7 сентября.

«Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет. Но это было сделано», — сказал Ниинисте.

Политик заметил, что если Евросоюз продолжит размышлять лишь в категориях «белое и черное», то он потерпит поражение.

«Если мы будем настойчивы, мы добьемся успеха. У меня глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу», — резюмировал Ниинисте.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что санкции — это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал сохранить санкции против России.