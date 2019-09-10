Бывший сослуживец Смоленкова рассказал о его деятельности в посольстве

Бывший сослуживец Олега Смоленкова, которого СМИ называют американским «шпионом», рассказал, какой именно деятельностью занимался Смоленков в посольстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Смоленков работал в посольстве России в США. В обязанности мужчины входило заниматься хозяйственными вопросами, а именно — закупкой служебных автомобилей, товаров для магазина при диппредставительстве и самого ведомства.

Источник также добавил, что Смоленков любил выпить «больше обычного».

Ранее сообщалось, что в Кремле подтвердили работу Смоленкова в администрации президента.