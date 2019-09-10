Джонсон отказался просить ЕС о новой отсрочке Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не намерен просить ЕС о переносе Brexit на более поздний срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также рассказал о планах добиться соглашения с Евросоюзом о выходе Великобритании.

«Я поеду на саммит Европейского совета 17 октября, и буду делать всё, чтобы достичь соглашения во имя национальных интересов», — отметил Джонсон.

Политик также выразил желание посетить саммит Европейского совета с целью добиться соглашений по вопросу выхода страны из ЕС. Кроме того, политик подчеркнул, что правительство страны не будет продлевать Brexit.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании снова отклонил предложение Джонсона о выборах