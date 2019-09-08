Оса чуть не нарушила контроль за выборами в Мосгордуму

На одном из избирательных участков на выборах в Мосгордуму на одну из камер села оса, передает РИА «Новости».

Как сообщил зампред комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалев, изображение было восстановлено быстро.

«Возникают, конечно, какие-то курьезы периодически. Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена», — сказал Ковалев.