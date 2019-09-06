Палата лордов утвердила проект о переносе Brexit

Палата лордов британского парламента утвердила, принятый палатой общин законопроект о переносе Brexit при отсутствии сделки с ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что палата общин приняла этот законопроект. Согласно ему Brexit может быть перенесен с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.

Отмечается, что если документ получит одобрение королевы, то он станет законом.

Ранее сообщалось, что Джонсон пообещал сделать все возможное для выхода Британии из ЕС.