В Словакии депутата впервые в истории лишили мандата за расизм
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В Словакии Верховный суд принял решение о лишении мандата нардепа Милана Мазурека, позволившего себе расистские высказывание о цыганах. Об этом сообщает SME.
Отмечается, что Мазурек является членом партии праворадикальной партии «Народная партия — Наша Словакия». Кроме возвращения мандата, ему придется выплавить штраф в размере €10 тыс. До этого он говорил, что цыгане получают €150 млн.
«(Деньги идут. — Газета.Ru) К людям, которые ничего не делают для нашего народа и решили вести асоциальные жизни и высасывать нашу социальную систему», — сказала Мазурек.
Уточняется, что впервые в истории страны мандата лишили за расизм.
Ранее сообщалось, что ведущую отстранили на год от эфира за оскорбления полных людей в Египте.