Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна
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Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что он назвал работу главы города в ликвидации последствий наводнений некомпетентной.
Российский лидер также отметил, что при решении вопросов устранения последствий паводка в Иркутской области возникает много волокиты и управленческих сбоев.
Ранее сообщалось, что Путин раскритиковал ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области.