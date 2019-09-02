Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что он назвал работу главы города в ликвидации последствий наводнений некомпетентной.

Российский лидер также отметил, что при решении вопросов устранения последствий паводка в Иркутской области возникает много волокиты и управленческих сбоев.

Ранее сообщалось, что Путин раскритиковал ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области.