Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна

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Президент России Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате... Президент России Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате...
Президент России Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что он назвал работу главы города в ликвидации последствий наводнений некомпетентной.

Российский лидер также отметил, что при решении вопросов устранения последствий паводка в Иркутской области возникает много волокиты и управленческих сбоев.

Ранее сообщалось, что Путин раскритиковал ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области.