Лавров назвал условие проведения встречи в «нормандском формате»

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал условие обсуждения саммита «нормандской четверки». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обсуждение данного саммита возможно только после разведения сил в Донбассе.

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал.

Кроме того, подчеркнул глава МИДа, необходимо понять, как новое украинское правительство будет относиться к минским договоренностям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень проработки нового саммита «нормандской четверки».