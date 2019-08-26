Лавров назвал условие проведения встречи в «нормандском формате»
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Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал условие обсуждения саммита «нормандской четверки». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, обсуждение данного саммита возможно только после разведения сил в Донбассе.
Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал.
Кроме того, подчеркнул глава МИДа, необходимо понять, как новое украинское правительство будет относиться к минским договоренностям.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень проработки нового саммита «нормандской четверки».