Меркель перед открытием саммита G7 сходила на пляж

Немецкий канцлер Ангела Меркель перед открытием саммита G7, который проходит во Франции в Биаррице, решила сходить на пляж. Видео прогулки главы Германии в твиттер выложил один очевидец.

Как отмечается, Меркель прогулялась по незакрытой из-за саммита части пляжа и поговорила с пловцом-спасателем.

Уточняется, что люди, отдыхающие на пляже, узнали канцлера и активно ее поприветствовали.

Кроме того, перед открытием саммита Меркель пообщалась с французским лидером Эммануэлем Макроном, а также премьером Японии Синдзо Абэ.

Саммит будет проходить во французском городе 24-26 августа.

Ранее сообщалось, что саммит G7 официально открылся во Франции.