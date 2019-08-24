Пушков посоветовал Украине забыть о G7 ради спасения от вымирания

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинским политикам стоит думать не о саммите G7 и даже не о флаге страны над Владивостоком, а он том, что на Украине сокращается численность населения. Об этом он написал в твиттере.

Таким образом Пушков отреагировал на заявление экс-премьера Украины Николая Азарова, заявившего, что Украина вымирает.

По мнению сенатора, если украинские власти не перестанут обращать внимание на внешние факторы, то через 5-10 лет от Украины и половины не останется.

Ранее экс-премьер предсказал вымирание Украины.