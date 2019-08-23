На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев

На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии и вручил военным подразделениям ленты с почетными наименованиями.

Уточняется, что во время празднования Дня флага в Киеве были усилены меры безопасности. Над площадью проведения торжества летал вертолет.

Ранее сообщалось, что в Крыму подняли флаг Украины.