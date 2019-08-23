На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев
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На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии и вручил военным подразделениям ленты с почетными наименованиями.
Уточняется, что во время празднования Дня флага в Киеве были усилены меры безопасности. Над площадью проведения торжества летал вертолет.
Ранее сообщалось, что в Крыму подняли флаг Украины.