Президент Уругвая рассказал о злокачественном образовании в легком
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Президент Уругвая Табаре Васкес проинформировал о том, что медики обнаружили в его легком злокачественное образование. Об этом пишет El Pais.
По словам главы государства, который сам является онкологом, на этой неделе он проведет несколько дней в больнице для дополнительного обследования.
«Я чувствую себя отлично, и у меня нет никаких заметных симптомов», — заявил Васкес.
Ранее президент Туркмении поздравил врачей на фоне сообщений о его кончине.