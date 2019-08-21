Президент Уругвая рассказал о злокачественном образовании в легком

Президент Уругвая Табаре Васкес проинформировал о том, что медики обнаружили в его легком злокачественное образование. Об этом пишет El Pais.

По словам главы государства, который сам является онкологом, на этой неделе он проведет несколько дней в больнице для дополнительного обследования.

«Я чувствую себя отлично, и у меня нет никаких заметных симптомов», — заявил Васкес.

Ранее президент Туркмении поздравил врачей на фоне сообщений о его кончине.