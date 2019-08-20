Президент Италии принял отставку премьера

Итальянский лидер Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте, который 20 августа объявил, что работа его правительства заканчивается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, причиной такого решения стал политический кризис в Италии, который был вызван распадом правящей коалиции. Он также отметил, что кризис грозит Италии серьезными рисками и ставит ее в уязвимое положение.

Конте сказал, что работа кабинета была плодотворной и выразил глубоко сожаление о ее прекращении.

Известно, что перед увольнением, Конте и Маттарелла беседовали около 15 минут.

Ранее сообщалось, что премьер Италии заявил об уходе с поста.