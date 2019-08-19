Путин высказался о возобновлении G8

Президент России Владимир Путин оценил возможности работы России в рамках форума G7. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер заявил, что G8 больше не существует.

«Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что Россия готова принять членов «большой семерки» и не исключает возобновления контактов с партнерами.

Ранее сообщалось, что Путин высказался об альтернативе «нормандского формата».

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