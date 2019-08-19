В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского полагают, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, бросив на землю кусок каравая, с которым ее встречали в аэропорту «Борисполь», сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе Офиса отметили, что это не является проявлением неуважения к Украине. По их мнению, это произошло случайно.

Отмечается, что приезд Биньямина Нетаньяху на Украину является для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT.

Уточняется, что визит премьер-министра Израиля на Украину состоялся впервые за 20 лет.

Ранее появилось видео, как жена Нетаньяху бросила на землю хлеб и соль в Киеве.