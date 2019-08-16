В Совфеде отреагировали на стратегию Зеленского по возвращению Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал новую стратегию Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию. Об этом сообщает RT.

До этого стало известно, что в офисе украинского лидера Владимира Зеленского готовят концепцию возвращения Крыма и Донбасса. Уточняется, что это будет сделано «с целью восстановления мира и законности» в данных регионах.

По словам Цекова, планы Украины по «реинтеграции» Крыма совершенно бесперспективны, так как они ни к чему не приведут.

Он добавил, что украинским властям следует заниматься улучшением отношений с Россией и урегулированием ситуации на Донбассе, а не разработкой стратегий по возвращению Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее вице-спикер Крыма оценил стратегию Зеленского по возвращению полуострова.