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Президент США Дональд Трамп построил карьеру, раздвигая края американкой политики при помощи лихорадочных инсинуаций, теорий заговора, обвинений и паранойи, передает CNN.

Отмечается, что среди его необоснованных теорий есть заявления о том, что его предшественник Барак Обама не был рожден в США; миллионы проголосовали за Хиллари Клинтон незаконно; правительство США шпионило за его кампанией; выборы в 2016 году были сфальсифицированы, несмотря на его победу и т. д. В твиттере он проделал большую работу, во время которой использовал термин «фейковые новости» в качестве оружия против медийных организаций. В то время как сам Трамп часто вводит своих пользователей в заблуждение выдумками. Последний такой инцидент связан с самоубийством мультимиллионера Джеффри Эпштейна, когда Трамп допустил, что к его смерти причастны Клинтоны.

В материале замечается, что, что по мнению демократов, которые хотят бросить Трампу вызов в 2020 году, глава государства стремится отвлечь внимание общественности от инцидентов с массовой стрельбой при помощи своего странного поведения.