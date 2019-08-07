Украинский политик призвал к смене мирового порядка
Заммминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о необходимости создания нового миропорядка. Об этом он сказал в эфире NewsOne.
По его словам, созданные после Второй мировой войны механизмы устарели, а глобальная система безопасность была уничтожена. Проявлениями глобально кризиса также является постоянное пренебрежение достигнутыми договоренностями со стороны разных государств. Чиновник также усомнился в эффективности работы ООН и Совбеза.
«И вот в этой всей «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, — сейчас не функционирует», — заявил Тука.
Ранее экс-глава НАТО рассказал, из-за кого в мировой политике «хаос».