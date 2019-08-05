Посольство РФ в США соболезнует в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

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Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших во время стрельбы в штатах Техас и Огайо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также посольство пожелало всем пострадавшим в результате стрельбы как можно скорее поправиться.

«Посольство разделяет скорбь с теми, кто потерял близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметило посольство.

За последние сутки в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти США возьмутся за проблему массовых расстрелов в стране.