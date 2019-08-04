Захарова рассказала, что доказывают антироссийские санкции США из-за Скрипалей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу нового пакета антироссийских санкций, который ввели против страны из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Инцидент в британском Солсбери произошел 4 марта прошлого года. Тогда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на лавочке рядом с торговым центром. По сообщению СМИ, их госпитализировали в местную больницу. Как выяснилось впоследствии, на Скрипалей было совершено покушение с использованием нервно-паралитического вещества класса «Новичок». В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к этому отравлению.

По ее словам, речь идет об истории, которая себя полностью дискредитировала.

«Это еще одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной», — сказала Захарова.

Она добавила, что выдуманной является та часть, которую в качестве официальной версии представило Соединенное Королевство.

Ранее Захарова сказала, что Соединенные Штаты используют дело Скрипаля, чтобы обострить отношения с Россией.