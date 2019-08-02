Трамп подписал указ о введении санкций против России, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей. О подписании указа сообщает издание Politico.

Отмечается, что первый пакет санкций в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года американский лидер ввел в 2018 году. Документ предусматривал ограничения, связанные с поставкой продукции двойного назначения, а также с продажей оружия.

О подготовке второго пакета санкций против России в связи с делом Скрипалей сообщалось еще в мае. В конце июля в Белый Дом направили письмо, подписанное представителями обеих партий американского парламента.

Конкретные меры, которые войдут в новый пакет, пока не обнародованы.

Ранее комитет сената США проголосовал за санкции по «Северному потоку — 2».