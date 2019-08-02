Медведев высказался насчет протеста Токио из-за визита на Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Токио из-за визита российских чиновников на Курильские острова не вызывает в Москве беспокойства, сообщает РИА «Новости».

Когда премьеру задали вопрос, взволнован ли кабинет министров протестом Японии, премьер ответил «конечно, нет».

Медведев также добавил, что Курильские острова, входящие в состав Сахалинской области, являются субъектом Российской Федерации. В связи с этим, поездки российских чиновников на территорию этих островов никаких согласований с Японией не требуют, и проблем по поводу посещения этой части, как и любой другой российской, возникать не может.

Ранее МИД Японии выразил сожаление из-за поездки Медведева на Курильские острова.