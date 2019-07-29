В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам дипломата, у сторон было несколько возможностей обменяться данными и оценками. В России не отказываются ни от каких контактов.
«…мы это делаем в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро», — сказал Рябков.
Он добавил, что в Соединенных Штатах также осведомлены об этом.
«…это контакты, нацеленные на обмен информацией и на доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются», — пояснил Рябков.
Он уточнил, что речь идет об эпизодическом взаимодействии.
Ранее сообщалось, что самолеты-разведчики из США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы.