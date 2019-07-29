В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы

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Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, у сторон было несколько возможностей обменяться данными и оценками. В России не отказываются ни от каких контактов.

«…мы это делаем в режиме, который понятен, в том числе для законного правительства Мадуро», — сказал Рябков.

Он добавил, что в Соединенных Штатах также осведомлены об этом.

«…это контакты, нацеленные на обмен информацией и на доведение из первых рук тех позиций и тех подходов, которые отрабатываются», — пояснил Рябков.

Он уточнил, что речь идет об эпизодическом взаимодействии.

Ранее сообщалось, что самолеты-разведчики из США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы.