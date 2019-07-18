На Украине реабилитируют жертв коммунистического режима

На Украине заработала Нацкомиссия по реабилитации жертв коммунистического режима. Об этом сообщает «Униан».

По словам первого заместителя директора Украинского института национальной памяти Алины Шпак, основная цель комиссии восстановить историческую справедливость и вернуть честь и достоинство жертвам репрессий СССР.

Отмечается, что люди, которые были убиты, депортированы, осуждены по политическим статьям и подверглись другим видам репрессий, будут иметь шанс на восстановление прав.

На Украине начали работу 18 региональных нацкомиссий.

Ранее сообщалось, что словарь терминов «российской агрессии» появился на Украине.