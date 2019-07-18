На Украине реабилитируют жертв коммунистического режима
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На Украине заработала Нацкомиссия по реабилитации жертв коммунистического режима. Об этом сообщает «Униан».
По словам первого заместителя директора Украинского института национальной памяти Алины Шпак, основная цель комиссии восстановить историческую справедливость и вернуть честь и достоинство жертвам репрессий СССР.
Отмечается, что люди, которые были убиты, депортированы, осуждены по политическим статьям и подверглись другим видам репрессий, будут иметь шанс на восстановление прав.
На Украине начали работу 18 региональных нацкомиссий.
Ранее сообщалось, что словарь терминов «российской агрессии» появился на Украине.