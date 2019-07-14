Пушков отреагировал на санкции США из-за российских С-400

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможные санкции США против Турции из-за российских ЗРК С-400, назвал продажу американского оружия союзникам по НАТО одной из целей существования альянса, что говорит о неравноправии его членов.

Об этом он написал в твиттере.

«США вводят санкции против Турции. Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы Patriot, а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам - одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов», — отметил сенатор.

Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.