В Кремле оценили последствия публикации разговора Путина и Орбана

Песков: в разговоре Путина и Орбана нет ничего, что могло бы рассорить страны
В обнародовании стенограммы беседы президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана нет ничего, что может рассорить страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва «трепетно относится» к публикации конфиденциальных разговоров на высшем уровне и «не симпатизирует» попыткам предать их гласности.

При этом, по мнению представителя Кремля, стенограмму можно считать материалом в поддержку премьер-министра: она характеризует его как прагматичного и эффективного политика.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на стенограмму переговоров лидеров сообщило, что во время телефонного разговора в октябре прошлого года Орбан поблагодарил Путина и попрощался с ним по-русски. В материале не уточнялось, какое именно слово использовал венгерский премьер.

Парламентские выборы в однопалатный парламент республики назначены на 12 апреля. Они проводятся по смешанной системе: 106 из 199 парламентариев избираются избираются по одномандатным округам, а 93 - по партийным спискам. Сейчас правящая партия Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз» и ее партнеры --христианские демократы — имеют 135 депутатских мандатов.

Ранее сообщалось, что Путин и Пашинян провели жесткие переговоры за закрытыми дверями.

 
