Зятя Трампа опросят по делу о препятствовании правосудию президентом

В США юридический комитет Палаты представителей принял решение направить советнику американского лидера Дональда Трампа его зятю Джареду Кушнеру повестку для дачи разъяснений в рамках расследования возможного препятствованию правосудию со стороны главы государства. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, за данное решение проголосовали 21 человек, 12 высказались против.

Уточняется, что принятая комитетом резолюция требует дачи показаний от 17 человек, в том числе от зятя Трампа.

Причем, как подчеркивается, многие из этих лиц фигурировали в расследовании бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, которое было посвящено вмешательству России в американские выборы 2016 года.

Кроме того, комитет хочет потребовать данные об иммиграционной политике администрации Трампа.

Ранее Тиллерсон рассказал о тайных переговорах зятя Трампа с лидерами стран.