Зеленский потребовал люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрировать всех высших должностных лиц времен Петра Порошенко. Об этом он заявил в своем фейсбуке.

Речь идет о высших должностных лиц, которые работали с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

«Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас – навсегда лишить их всех возможности принимать участие в управлении государством», — сказал Зеленский.

Зеленский намерен усилить люстрацию и добавить к перечню должностей президента Украины, главу Верховной рады, депутатов, главу СБУ, генпрокурора и руководителей оборонных ведомств.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона «Об очищении власти», который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.