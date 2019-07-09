Когда примут решение о санкциях к Грузии, рассказали в Кремле
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал, что решение о введении экономических санкций к Грузии еще не приняли. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, решение примут кабмин и президент. При этом Песков отметил одинаковую и жесткую позицию в вопросе о санкциях у депутатов Госдумы России.
«Мы сразу вас проинформируем», — ответил пресс-секретарь Путина на вопрос о возможных мерах в отношении Грузии.
Ранее депутаты Госдумы России попросили ввести санкции к Грузии. Эти меры могут быть связаны с отказом в ввозе продуктов и запретом денежных переводов из РФ.