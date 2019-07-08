Украинские журналисты вызверились телемостом с Россией
close
Национальный союз журналистов Украины выступили против проведения телемоста между российским и украинским телеканалами, написал глава НСЖ Сергей Томиленко в своем фейсбуке.
По его словам, факт прямого сотрудничество с российским телеканалом является возмутительным.
Как отмечается, телемост должен состояться между каналами NewsOne и «Россия 24». Томиленко попросил коллектив украинского телеканала придерживаться действующего законодательства и норм медиаригулирования.
Так, согласно этим нормам, на Украине запрещен показ российских телеканалов.
Ранее стало известно, что телемост между Москвой и Киевом организуют 12 июля. Он должен начаться в 18:00 мск.