Украинские журналисты вызверились телемостом с Россией

Национальный союз журналистов Украины выступили против проведения телемоста между российским и украинским телеканалами, написал глава НСЖ Сергей Томиленко в своем фейсбуке.

По его словам, факт прямого сотрудничество с российским телеканалом является возмутительным.

Как отмечается, телемост должен состояться между каналами NewsOne и «Россия 24». Томиленко попросил коллектив украинского телеканала придерживаться действующего законодательства и норм медиаригулирования.

Так, согласно этим нормам, на Украине запрещен показ российских телеканалов.

Ранее стало известно, что телемост между Москвой и Киевом организуют 12 июля. Он должен начаться в 18:00 мск.