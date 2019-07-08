«Рустави-2» извинился за брань в адрес Путина

Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина. Об этом в своем телеграм-канале написала российская телеведущая Ольга Скабеева со ссылкой на «Новости Грузии».

Как отмечается, телеканал принес извинения за произошедшее. Ника Гварамия заявил, что не мог представить, что ему придется извиняться за оскорбление российского президента.

«Пафос для меня абсолютно приемлем, никаких запретов и самоцензуры в отношении Путина у меня нет», — сказал Гварамия.

Он добавил, что канал не разделяет эту позицию, а затем извинился еще раз. Скабеева выразила благодарность всем жителям Грузии, которые сочли произошедшее опасной политической провокацией, а поведение телеканала — недопустимым.

Ранее сообщалось, что Скабеева потребовала реакции президента Грузии на брань в адрес Путина по «Рустави-2».