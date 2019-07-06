Спецслужбы не доверят гостайну хохмачу Борису Джонсону, пишет Sun
Британское издание The Sun утверждает, что спецслужбы Британии не доверят государственную тайну кандидату на пост премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Согласно газете, спецслужбы хранили в секрете от Джонсона, когда тот был министром иностранных дел, некоторую информацию из-за опасений, что ему нельзя доверять.
Как отмечается, такая скрытность была обусловлена в том числе тем, что экс-глава МИДа как минимум два раза раскрывал секретную информацию по ошибке.
Кроме того, уточняется, что разведка предоставляла ему секретные файлы, в которых информация была довольна расплывчата и без излишних подробностей.
В конце концов, один из источников сказал, что у Джонсона слишком «длинный язык» и «большой рот».
Ранее сообщалось, что на Джонсона готовится нападение.